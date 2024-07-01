İsrail ordusu 24 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yaralı askerlere ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte 13'ü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 24 askerinin yaralandığını bildirdi.



7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısının, 2 bin 18'i Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 977'ye yükseldiği ifade edildi.



İsrail ordusu, dün Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan çatışmalarda da askerlerinin yaralandığını duyurmuştu.



Öte yandan Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki sağlık bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucu yaşanan can kaybının en az 37 bin 900'e çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu sayıya son 24 saat içinde ölen en az 23 kişinin de dâhil olduğu belirtildi.



İsrail, bugün Gazze'de alıkoyduğu 50 Filistinli'yi ise serbest bıraktı.

Serbest bırakılanlar arasında Gazze'de defalarca İsrail saldırısına uğrayan Şifa Hastanesi'nin müdürü Ebu Silmiyye de bulunuyor. Sılmiyye, yedi aydır İsrail güçlerinin elindeydi.