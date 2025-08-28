İsrail ordusu 50 gazeteciyi hapiste tutuyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına aldığı Filistinli gazetecilerden 50’sini halen hapishanelerinde tuttuğu bildirildi.



Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın güneyindeki Beytüllahim şehrinden gazeteci Asid Ammarne’yi gözaltına aldığı belirtildi.



Açıklamada, Ammarne’nin gözaltına alınmasıyla birlikte Gazze Şeridi'nde soykırımın başladığı tarihten bu yana İsrail hapishanelerinde tutulan gazeteci sayısının 50’ye yükseldiği aktarıldı.

Cemiyet, "İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 197 gazeteciyi gözaltına alıp tutukladı, bunlardan birisi kadın 50 kişi hâlâ cezaevinde. Ayrıca 7 Ekim öncesinde tutuklanan 5 kişi de bulunuyor" ifadelerini kullandı.



Açıklamanın devamında, İsrail’in Gazze Şeridi’nde gazetecileri tutuklama ve hedef alma politikasını benzeri görülmemiş şekilde artırdığı belirtildi.

İsrail makamlarının, gazetecileri susturmayı, gazetecilik faaliyetleri üzerinde daha fazla kontrol ve denetim uygulamayı, düşünce ve ifade özgürlüğü ile mesleklerini kullanma haklarını ellerinden almayı ve Gazze’deki soykırımda gazetecileri hedef almayı amaçladığı kaydedildi.