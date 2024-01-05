İsrail ordusu 7 Ekim için özel ekip kurdu

İsrail'in "Haaretz" gazetesinde yer alan habere göre İsrail ordusu, Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı ve öncesinde gerçekleşen başarısızlıkları soruşturmak için bir ekip kurdu.



Bu ekipte eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Shaul Mofaz, eski İsrail Ordusu İstihbarat Başkanı Aharon Ze'evi-Parkash ve eski İsrail Ordusu Güney Komutanı Sami Turjman’ın da yer alacağı kaydedildi.