İsrail ordusu, 7 Ekim'deki başarısızlığını kabul etti

Kapsamlı şekilde 7 Ekim 2023'te yaşananları soruşturan İsrail ordusu, ulaştığı sonuçları basınla paylaştı.



İsrail basını, soruşturmanın bulgularını yayınladı ve ortaya çıkan sonucu açık bir başarısızlık olarak yorumladı.



HANNIBAL PROTOKOLÜ UYGULANDI



The Jerusalem Post, İsrail Hava Kuvvetlerinin 7 Ekim'de Hannibal Protokolü'nü uyguladığını kaydetti.



Haberde, Gazze'den 5 binin üzerinde Hamas mensubunun İsrail'e girdiği ve bundan çok daha fazla Gazzelinin İsrail'in içlerine sızabileceği endişesinden bahsedildi.



İsrail Hava Kuvvetleri soruşturmasına göre, Hannibal Protokolü'nün uygulanması yönündeki kararın ardından pilotlar, "nereye ve neye saldıracakları konusunda son derece spesifik bilgiler" aldı.



HAMAS "ALDATMA" UNSURLARINI KULLANDI



Yedioth Ahronoth'un soruşturmaya ilişkin haberine göre, İsrail'in en büyük hatası Hamas'ın büyük çaplı bir savaşa girişemeyeceği yönündeki fikre kapılmak oldu.



Hamas, bu algıyı desteklemek için "aldatma" unsurlarını kullanırken "İsrail düşmanlarından üstündür" ve "İstihbarat direktörlüğü her şeyi bilir" düşüncesi başarısızlığı beraberinde getirdi.

ALARM DÜZEYİ YÜKSELTİLMEDİ



Saldırılardan önce çok sayıda İsrail sim kartının aktif hale gelmesi gibi bir araya geldiğinde "olağan dışı" bir durum olduğuna işaret eden bilgiye ve iç istihbarat servisi Şin-Bet'in bu bilgiyi orduya aktarmasına rağmen alarm düzeyi yükseltilmedi.



Saldırıdan saatler önce yapılan durum değerlendirmeleri ise gece olması nedeniyle siyasi kademeye iletilmedi.

İSRAİL ORDUSU BEKLEMİYORDU



The Times of Israel'in haberine göre, soruşturma, İsrail ordusunun 2022'de muhtemel bir saldırıyı ayrıntılarıyla açıklayan planlar almasına rağmen bunu olası görmediğini ve eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın "pragmatik" olduğu için bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini düşündüğünü ortaya koydu.



İsrail Ordu Radyosu, soruşturmaların İsrail ordusunun 7 Ekim saldırısının hızı ve planlaması karşısında şaşkınlık yaşadığını gösterdiğini aktardı.



HALEVİ: SORUMLULUK BANA AİT



Görevi 6 Mart'ta sona erecek olan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, soruşturmaların sunulduğu görüşmede, "Sorumluluk benim. 7 Ekim'de ordunun komutanıydım ve sizin sorumluluğunuz da bende." ifadeleriyle sorumluluğun kendisinde olduğunu yineledi.



Halevi, başarısız olduklarını ve her gün başarısızlıkla yüzleşmeye çalıştığını aktardı.