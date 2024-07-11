İsrail ordusu 7 Ekim'e ilişkin ilk raporu yayınladı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 279 gündür devam ederken, İsrail ordusu 7 Ekim olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ilk raporu yayınladı. Raporda, ordu 7 Ekim’deki saldırılarından en kötü etkilenen topluluklardan biri olan Kibbutz Be'eri'nin vatandaşlarını koruyamadığını kabul etti.



Soruşturmanın o günkü olaylar zincirini, çatışmaları ve güvenlik güçlerinin davranışlarını incelediği belirtilen raporda, ordunun İsrail'e kitlesel bir şekilde sızması senaryosuna hazırlıksız olduğu ve bölgedeki kuvvetlerin yetersiz olduğu ifade edildi.



Olaylar başladıktan saatler sonra bile ordunun hala net bir bilgiye sahip olmadığı aktarılan raporda, Kibbutz Be'eri sakinlerinin uyarılmadığı belirtildi.