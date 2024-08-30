İsrail ordusu açıkladı: Batı Şeria'da Hamas komutanı öldürüldü

İsrail ordusu, Batı Şeria'da devam eden geniş kapsamlı operasyon sırasında bir komutan da dahil olmak üzere üç Hamas mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, yaptıkları açıklamada grubun üç üyesinin öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ordusu açıkladı: Batı Şeria'da Hamas komutanı öldürüldü

ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da üçüncü gününe giren saldırılarında, bir komutan da dahil olmak üzere üç Hamas mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), cuma günü yaptığı açıklamada, Cenin kentinde Hamas lideri olarak tanımladığı Vissam Khazem'in, "bölgedeki bir araçta" tespit edilmesinin ardından çıkan çatışmada öldürüldüğünü söyledi. Ordu, araçta silah ve para bulduğunu aktardı.

İsrail ordusuna göre araçtan kaçmaya çalışan iki Hamas üyesi daha öldürüldü.

Ordu, öldürülen her iki kişinin de Hamas üyesi olduğunu ve "Khazem komutası altında faaliyet gösterdiklerini ve İsrail'e yönelik saldırılarda yer aldıklarını" açıkladı.

19 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları bir açıklamada üç adamın ölümünü kabul etti ve Khazem'in Cenin'deki liderlerinden biri olduğunu doğruladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ve Filistinli gruplara göre, İsrail'in Batı Şeria'da Cenin, Tubas ve Tulkarim kentlerini de kapsayan askeri operasyonu sırasında 19 Filistinli öldürüldü.

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