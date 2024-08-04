İsrail ordusu açıkladı: Gazze'den İsrail'e 5 füze fırlatıldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki Han Yunus kentinden İsrail topraklarına füze fırlatıldığı aktarıldı.

Fırlatılan 5 füzeden birinin Askalan kenti yakınındaki Gan Yavne kasabasına düştüğü belirtildi.

Gan Yavne kasabasına isabet eden füzenin can kaybına yol açmadığına işaret edilen açıklamada, diğer 4 füzenin düşürülüp düşürülmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

7 EKİM'DEN BERİ İLK



İsrail resmi televizyonu KAN, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nden ilk kez Askalan'ın doğusundaki Gan Yavne kasabası yönüne füze fırlatıldığına dikkati çekti.



Füzelerin fırlatıldığı sırada İsrail'in güneyindeki Askalan kenti ile Gan Yavne kasabasında uyarı sirenlerinin çaldığı ifade edildi.

KASSAM TUGAYLARI DOĞRULADI



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Askalan ve Gan Yavne kasabası yönüne bir dizi füze fırlatıldığını duyurdu.



Kassam Tugayları, füze saldırısının İsrail'in Gazze'de Filistin halkına ve liderlerine karşı işlediği katliamlara cevap olduğunu vurguladı.



AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgilere göre, füzeler yaklaşık 3 aydır İsrail işgalinin devam ettiği Refah kentinin doğusuna yakın Han Yunus kentinden fırlatıldı.