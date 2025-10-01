İsrail ordusu Akdeniz'e füze attı: "Teknik arıza" savunması

İsrail ordusu, bir savaş uçağının "teknik arıza" nedeniyle Akdeniz'e doğru füze ateşlediğini iddia etti.



Gazze'ye saldırılara katılan bir savaş uçağının Küresel Sumud Filosu'nun Akdeniz'de ilerlediği sırada füze ateşlemesi "teknik bir arıza" sözleriyle savunuldu.



Ordudan yapılan açıklamada, mühimmatın Akdeniz üzerinde infilak ettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun konuya ilişkin soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

Öte yandan, ordudan yapılan bir başka açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'nun tamamıyla işgal edildiği duyuruldu.



Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, Netzarim Koridoru'nun güneyden geçişlere kapatıldığı aktarıldı.

