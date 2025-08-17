İsrail ordusu, asker kaçaklarına "son bir şans" tanıdığını açıkladı
İsrail ordusu, ülkedeki asker kaçaklarına yönelik yayınladığı ilanda, ceza almadan orduya dönmeleri için "son bir şans tanıdığını" açıkladı.
İsrail Ordusu, çoğu ultra-Ortodoks topluluğa mensup olduğu tahmin edilen asker kaçaklarına, firar suçundan ceza almadan orduya katılmaları için tek seferlik bir fırsat tanıyacağını açıkladı.
İsrail'de ordu kayıtlarına göre yaklaşık 14 bin 600 kişi asker kaçağı veya firari olarak listeleniyor. Bunların arasında celp sürecine başlamış ancak orduya alınmamış olanlar ile uzun süre celp kağıtlarını görmezden gelenler de bulunuyor. Tümü askerlikten kaçma suçundan hapis cezasına çarptırılabilir; ancak şimdiye kadar cezaların uygulanması sınırlı düzeyde kaldı.
Bugünden itibaren 21 Ağustos’a kadar, beş gün boyunca bu İsraillilere, “Yeniden Başla” adı altında hapis cezası tehdidi olmaksızın askere kayıt yaptırmaları için “son bir fırsat” verilecek.
İSRAİL ASKER SIKINTISI ÇEKİYOR
Ordu, bu kişilere SMS yoluyla bir bağlantı göndererek veya celpten sorumlu Meitav birimini arama seçeneği sunarak bildirim yapacak.
Normal şartlarda askerlikten kaçaklar, celp sırasında firar suçunun cezası olarak hapis yatmak zorunda kalıyor. Askeri yetkililer, birçok kişinin, hapis ve sabıka korkusu nedeniyle askere gitmeyi reddettiğini belirtiyor.
Bu nedenle zamanında kayıt yaptırıp göreve gidenler hapis cezasından muaf tutulacak. Buna karşılık ordu, hizmete katılmayanlara yönelik yaptırımların sıkılaştırılacağını duyurdu.
İsrail ordusu, personel sıkıntısı yaşadığını ve şu anda yaklaşık 12 bin yeni askere ihtiyaç duyduğunu, bunların 7 bininin ise muharip birliklerde görev alması gerektiğini açıklamıştı.
