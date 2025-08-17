İsrail ordusu, asker kaçaklarına "son bir şans" tanıdığını açıkladı

İsrail Ordusu, çoğu ultra-Ortodoks topluluğa mensup olduğu tahmin edilen asker kaçaklarına, firar suçundan ceza almadan orduya katılmaları için tek seferlik bir fırsat tanıyacağını açıkladı.



İsrail'de ordu kayıtlarına göre yaklaşık 14 bin 600 kişi asker kaçağı veya firari olarak listeleniyor. Bunların arasında celp sürecine başlamış ancak orduya alınmamış olanlar ile uzun süre celp kağıtlarını görmezden gelenler de bulunuyor. Tümü askerlikten kaçma suçundan hapis cezasına çarptırılabilir; ancak şimdiye kadar cezaların uygulanması sınırlı düzeyde kaldı.



Bugünden itibaren 21 Ağustos’a kadar, beş gün boyunca bu İsraillilere, “Yeniden Başla” adı altında hapis cezası tehdidi olmaksızın askere kayıt yaptırmaları için “son bir fırsat” verilecek.