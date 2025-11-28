İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da 1200 saldırı gerçekleştirdi

Ordudan, İsrail-Lübnan ateşkesinin geride kalan bir yılına ilişkin yapılan açıklamada, Kuzey Komutanlığı ve 91'inci Tümen birliklerinin Hizbullah'ın yeniden yapılanmasını önlemek için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Açıklamada, geçtiğimiz yıl boyunca Lübnan'a 1200 "hedefli" saldırı gerçekleştirildiği belirtilirken bu saldırıların, Hizbullah altyapısını ortadan kaldırmak ve istihbarat toplama girişimlerini engellemek için yapıldığı iddia edildi.

Saldırılarda askeri yapıların, silah depolama tesislerinin, füze fırlatma sahalarının, füze fırlatıcıları, gözlem ve ateşleme alanlarının tespit edilerek hedef alındığı ileri sürüldü.

Suikast saldırıları hakkında da bilgi verilen açıklamada Hizbullah, Hamas ve diğer gruplara mensup olduğu iddia edilen 370'den fazla kişinin saldırıların hedefi olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın yeniden yapılanma girişimlerine karşı ateşkes anlaşmasına uygun hareket ettiğini savunarak "tehditlere karşı" saldırılara devam edeceği sinyali verdi.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.