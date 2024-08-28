İsrail ordusu Batı Şeria'da 11 Filistinli'yi öldürdü, Dışişleri Bakanı Katz tahliye mesajı verdi

İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 11 Filistinli öldürüldü. Hamas ve İslami Cihad dahil Filistinli gruplar, Cenin ve Tulkarem'de İsrail güçleriyle çatışmalara girdiklerini bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Gazze'de olduğu gibi bu iki bölgede de tahliye emri vereceğini duyurdu.

İsrail ordusu Batı Şeria'da 11 Filistinli'yi öldürdü, Dışişleri Bakanı Katz tahliye mesajı verdi

Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenleyen güçlerinin 11 Filistinli'yi öldürdüğünü duyurdu.

ordusu, bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın kuzeyine üç baskın düzenledi. Bakanlığın açıklamasına göre Cenin kentinde altı, Tubas'ta ise beş kişi öldürüldü.

Diğer baskın da Tulkarem kentinde gerçekleşti. 

Aralarında Hamas ve İslami Cihad'ın da bulunduğu Filistinli gruplar, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, savaşçılarının Cenin ve Tulkarem'de İsrail güçleriyle çatışmalara girdiğini bildirdi.

Çatışmalar sonrası açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ordunun Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkarem'de de tahliye emri vereceğini açıkladı.

Öte yandan Cenin valisi, İsrail ordusunun Cenin Devlet Hastanesi'ne girme niyetini Filistinli irtibat görevlilerine bildirdiğini söyledi. 

"BASKINLAR BİRKAÇ GÜN SÜRECEK"

YNet News ve The Times of Israel haber sitelerinin aktardığına göre İsrail askeri kaynakları, baskınların birkaç gün sürmesini bekliyor.  

Haber kaynakları, 18 Ağustos'ta Tel Aviv'de bir intihar saldırısı Filistinli grupların, bölgede faaliyet gösterdiğine inandığı için operasyonun çoğunlukla Tulkarem'e odaklandığını bildirdi.

Hamas ve Islami Cihad, bombalı saldırıyı üstlenmişti.

Son birkaç yıldır İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenli olarak baskınlar düzenliyor.

Burada ayrıca İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait mülklere sık sık saldırılar gerçekleştiriyor.

Sağlık Bakanlığı'na göre yeni ölümlerle birlikte 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ölen Filistinli sayısı en az 662'ye yükseldi.

Baskınlarda yaralanan Filistinli sayısı ise 5 bin 400'e ulaştı.

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