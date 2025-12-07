İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi katletti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti yakınlarında askeri kontrol noktasında araçla ezme girişimi iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun El Halil yakınlarındaki Bab ez-Zaviye beldesinde bir araca ateş açtığını duyurdu.

Haberde, hayatını kaybeden Filistinlilerden birinin cenazesinin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu belirtildi. Olayın ardından bugün Batı Şeria'nın El Halil kentinde protesto amacıyla genel grev ilan edildiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise El Halil'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 55 yaşındaki Ziyad Naim Cebbara Ebu Davud isimli Filistinlinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, olayla ilgisi olmayan Ebu Davud'un temizlik işçisi olduğu ve cenazesinin İsrail ordusundan alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, bir Filistinlinin askeri kontrol noktasına yaklaşırken hızlanıp araçla ezme girişiminde bulunduğunu ileri sürerek, araca ateş açılması sonucu şahsın öldürüldüğünü açıkladı.