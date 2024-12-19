İsrail ordusu Batı Şeria'da bir aracı hedef aldı: 4 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail İHA'sının hedef aldığı araçtaki 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.



Filistin Sağlık Bakanlığı bugün işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında Filistinli kadın olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.