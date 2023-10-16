İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Wafa ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Beyt Cala kenti ve Hille beldelerinde yürüttükleri baskınlarda iki kişiyi gözaltına aldı.



Ayrıca, Kudüs'teki baskınlarda, kentin muhtelif bölgelerinden aralarında 80 yaşlarında yaşlı bir kadın ile kızının da bulunduğu 12 Filistinlinin İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.