İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine yönelik devam eden baskınları sırasında Filistinli bir çocuğu öldürdüğü, çocuğun babasını yaraladığı bildirildi.

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ordusu Tulkerim kentine baskınlarını sürdürüyor.

Muhammed Kenan adlı çocuk, babasıyla birlikte kampın mahallelerinden birindeyken İsrailli keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürüldü, çocuğun babası ise belinden yaralandı.

Saldırıda ölen çocuk ve yaralanan babası, şehirdeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 29 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

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