İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beyt Lahim kentinde bulunan mülteci kampı el-Dehişe’ye baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.06.2022 - 08:22

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi öldürdü

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resmi televizyon kanalı, Dehişe Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen ordusu ile Filistinliler arasında yaşanan olaylar sırasında bir Filistinlinin gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam, Cenin şehri yakınlarındaki Yabad köyüne düzenlediği operasyon sırasında bir başka Filistinliyi daha öldürdüğünü çıkan olaylarda ayrıca 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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