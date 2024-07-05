İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında altı Filistinliyi öldürdü.



Görgü tanıkları, İsrail ordusunun kentteki El-Avde Meydanı'nı bombalaması sonucu can kayıplarının olduğunu belirtti.



Tanıklar, kente birçok girişinden baskın düzenleyen İsrail askerlerinin bir evi kuşatarak bombaladığını ve baskına karşı çıkan Filistinlilerle İsrail askerleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığını aktardı.



Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Cenin'e saldırısının ardından Cenin Devlet Hastanesi'ne altı Filistinlinin cansız bedeninin getirildiği" belirtildi.



Filistin Kızılayı da Cenin'deki İsrail baskınında durumu kritik iki yaralıya müdahale edildiğini duyurdu.



Görgü tanıkları, İsrail ordusunun dört saat süren baskından sonra Cenin'den çekildiğini aktardı.



Bu saldırılarla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 567'ye yükseldi.



İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya ve Nablus, Ramallah ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskında da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

