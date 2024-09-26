İsrail ordusu Beyrut’u vurdu: Hizbullah komutanı öldürüldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Beyrut’un güneyindeki Dahiye'deki bir noktaya üç kez saldırı düzenledi. Beyrut'un güneyinden patlama sesleri ve yoğun duman yükseldi.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, “ İsrail ordusu şu anda Beyrut’a saldırılar düzenliyor.” ifadelerine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırıda iki kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırıda iki kişi öldü, aralarında durumu kritik olan bir kadının da bulunduğu 15 kişi yaralandı” denildi.