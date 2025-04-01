İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu

Reuters'in haberine ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, savaş uçakları erken saatlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde alçak uçuş yaparken görüldü.



Şehir genelinde yüksek sesli patlamalar duyulurken, hava saldırısının Beyrut'un güney banliyölerini vurduğu aktarıldı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan Hizbullah hedeflerinin vurulduğu doğrulandı.



İsrail ordusu, Kasım ayında İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdiren sallantılı ateşkesten bu yana Beyrut'un güney banliyölerine yönelik ilk saldırılarını cuma günü gerçekleştirmişti.

