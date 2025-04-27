İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra bombaladı. İsrail savaş uçakları binaya 3 füze attı.



Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının saldırısında can kaybının yaşanmadığını aktardı.



Bu arada İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait hassas füzelerin depolandığı bir binayı savaş uçaklarıyla bombaladıklarını iddia etti.



Hizbullah'ın hassas füzeleri burada depolamasının İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatlara aykırı olduğu gibi İsrail'e karşı da tehdit olduğunu öne süren Adraee, Hizbullah'ın sivil bölgede füzeleri depolamasıyla insanları canlı kalkan olarak kullandığı anlamına geldiğini savundu.



