İsrail ordusu Beyt Lahiya'yı vurdu: 96 kişi öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya bir kez daha saldırı düzenledi.

Hava saldırısı bu kez Beyt Lahiya bölgesinde beş katlı bir konut binasını hedef aldı.

Sağlık görevlilieri, saldırıda en az 96 kişinin öldüğünü, 60 kişinin yaralandığını ve çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğunu aktardı. Yaklaşık 100 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu.

GAZZE'NİN KUZEYİ ABLUKA ALTINDA

Gazze'nin kuzeyinde tekrar geniş çaplı bir kara operasyonu başlatan İsrail, amacının Hamas'ın bölgede yeniden güç kazanmasını engellemek olduğunu iddia ediyor.

Ancak Filistinli yetkililer operasyonun amacının Gazze'nin kuzeyini zorla boşaltmak ve bir tampon bölge oluşturmak olduğunu savunuyor.

İsrail'in saldırısı, gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısına yol açan abluka nedeniyle bölge nüfusunun neredeyse tamamını yerinden etti.