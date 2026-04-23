İsrail ordusu bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Lübnan 'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesi yakınlarında bir bombaladı. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında araçlarıyla olay yerinde bulunan 2 gazeteci kadın ise kaçarak bir eve sığındı. İsrail askerleri, kadın gazeteciler Emel Halil ve Zeyneb Farac'ı takip ederek sığındıkları eve ikinci bir saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri yaralanan gazetecileri kurtarmak için olay yerine giden Lübnan Kızılhaç ambulansına ses bombası atıp, ateş açtı. Bu nedenle kurtarma girişimleri yarıda kaldı.

Daha sonra gerekli koordinasyon sağlanarak çalışmalara yeniden başlandı. Sivil savunmadan yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Emel Halil'in cansız bedenine ulaştı.

ORDU GAZETECİLERİ HEDEF ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef aldığını itiraf etti. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kullanılan bir askeri tesisten ayrılan iki aracın tespit edildiği, araçlardaki kişilerin İsrail ordusunun çizdiği "savunma hattı"nı aşarak tehdit oluşturduğu iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun araçlardan birini vurduğu, diğer araçtaki iki kişinin de kaçtıkları bir evde hedef alındığı itiraf edildi. İsrail ordusunun, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engellemediği iddia edilen açıklamada, bu iddiaya rağmen olayın ayrıntılarının incelendiği ileri sürüldü.