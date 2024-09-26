İsrail ordusu bir kez daha Beyrut’u vurdu
İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine "nokta atışı hava saldırıları" düzenlediğini duyurdu. Beyrut'un güneyinden patlama sesleri ve yoğun duman yükseldi. Saldırıların üst düzey bir Hizbullah komutanını hedef aldığı öne sürüldü. Hedef alındığı öne sürülen Hizbullah liderinin kim olduğu ve hayatta olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Beyrut’un güneyindeki Dahiye'deki bir noktaya üç kez saldırı düzenlendi. Beyrut'un güneyinden patlama sesleri ve yoğun duman yükseldi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, “ İsrail ordusu şu anda Beyrut’a saldırılar düzenliyor.” ifadelerine yer verildi.
HİZBULLAH KOMUTANI HEDEF ALINDI
Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynakları, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik hava saldırısının üst düzey bir Hizbullah komutanını hedef aldığını bildirdi. Hedef alınan Hizbullah liderinin akıbetinin bilinmediği belirtildi.
Lübnan makamlarından saldırıda yer alan ya da ölen olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.
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