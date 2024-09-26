İsrail ordusu bir kez daha Beyrut’u vurdu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Beyrut’un güneyindeki Dahiye'deki bir noktaya üç kez saldırı düzenlendi. Beyrut'un güneyinden patlama sesleri ve yoğun duman yükseldi.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, “ İsrail ordusu şu anda Beyrut’a saldırılar düzenliyor.” ifadelerine yer verildi.