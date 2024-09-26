İsrail ordusu bir kez daha Beyrut’u vurdu

İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine "nokta atışı hava saldırıları" düzenlediğini duyurdu. Beyrut'un güneyinden patlama sesleri ve yoğun duman yükseldi. Saldırıların üst düzey bir Hizbullah komutanını hedef aldığı öne sürüldü. Hedef alındığı öne sürülen Hizbullah liderinin kim olduğu ve hayatta olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

İsrail ordusu bir kez daha Beyrut’u vurdu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ordusu Beyrut’un güneyindeki Dahiye'deki bir noktaya üç kez saldırı düzenlendi. Beyrut'un güneyinden patlama sesleri ve yoğun duman yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, “ İsrail ordusu şu anda Beyrut’a saldırılar düzenliyor.” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu bir kez daha Beyrut’u vurdu - 1 Beyrut'un güney banliyölerinde İsrail saldırısı sırasında hasar gören bir bina.

HİZBULLAH KOMUTANI HEDEF ALINDI

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynakları, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik hava saldırısının üst düzey bir Hizbullah komutanını hedef aldığını bildirdi. Hedef alınan Hizbullah liderinin akıbetinin bilinmediği belirtildi.

makamlarından saldırıda yer alan ya da ölen olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

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