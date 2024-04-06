İsrail ordusu bir rehinenin cansız bedenine ulaştı

İsrail, bir rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, birliklerin, 7 Ekim'de İsrail'in güneyindeki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırı sırasında Filistinli militanlar tarafından kaçırılan bir rehinenin cansız bedenine ulaştığı bildirildi.



Ordunun açıklamasında, "İstihbarata göre İslami Cihad terör örgütü tarafından esir tutulduğu sırada öldürülen Elad Katzir'in cesedi gece saatlerinde Han Yunus'tan kurtarıldı ve İsrail topraklarına geri getirildi" denildi.



Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu saldırısında esir alınan İsrailliler'den yaklaşık 130'unun hala Gazze’de tutulduğu tahmin ediliyor.

Hamas, bazı rehinelerin İsrail bombardımanlarında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.