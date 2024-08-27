İsrail ordusu, bir rehineyi Gazze'deki tünelden kurtardığını duyurdu

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan bir rehineyi kurtardığını açıkladı.

Ordu, “karmaşık bir kurtarma operasyonu" sonucu, İsrail'in güneyindeki Bedevi topluluğunun bir üyesi olan 52 yaşındaki Qaid Farhan Alkadi'nin hastaneye nakledildiğini ve durumunun stabil olduğunu bildirdi.



Ordu sözcüsü Daniel Hagari, Alkadi'nin bir yeraltı tünelinde kurtarıldığını söyledi ancak kalan rehinelerin ve İsrail güçlerinin güvenliğini gerekçe göstererek operasyonla ilgili ayrıntı vermedi.

Bir brifingde konuşan Hagari, “Tüm rehinelerimizi geri getirme görevimizi tamamlayana kadar dinlenmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise kurtarmanın “İsrail Devleti ve tüm İsrail toplumu için bir sevinç anı” olduğunu söyledi.



İsrailli rehine aileleri ve muhalifler, aylardır Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine rehineler için baskı yapıyor.

Tel Aviv'de düzenlenen protestolarda sık sık Netanyahu'nun istifası isteniyor.

Gazze'de Hamas'ın elinde hala 100'den fazla rehine olduğu biliniyor.

