İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldı.

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyen ordusu Filistinlilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Cenin'de en az 1 Filistinliyi gözaltına alan askerleri ile bölge halkı arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, baskına ve gözaltılara karşı çıkarak taş atan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.

Sağlık alanından kaynaklar, en az 1 Filistinlinin yaralanarak tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

KAMP KUŞATMA ALTINDA

İsrail ordusuna ait buldozerler, Cenin Mülteci Kampı çevresindeki caddelere zarar verdi. Kamp çevresine takviye kuvvet gönderen İsrail ordusu, kampı kuşatma altına aldı.

Günün ilk saatlerinde İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine baskın düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BATI ŞERİA'DA İSRAİL BASKISI

İsrail'in Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 543 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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