İsrail ordusu duyurdu: İsrailli esir Yossi Sharabi "yanlışlıkla" öldürülmüş olabilir

İsrail ordusu, Gazze'de tutulan İsrailli esir Yossi Sharabi'nin muhtemelen Gazze'ye düzenledikleri saldırılarda ölmüş olabileceğini açıkladı.

İsrail ordusu duyurdu: İsrailli esir Yossi Sharabi "yanlışlıkla" öldürülmüş olabilir

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, ordusunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sharabi, ordunun 'ye düzenlediği saldırılarda "yanlışlıkla" öldürülmüş olabilir.

İsrail ordusu, 53 yaşındaki Sharabi'nin ölümüne ilişkin soruşturma sonuçlarını ailesiyle paylaştı.

Soruşturmada, Sharabi'nin Gazze'de tutulduğu yerin bitişiğinde bulunan binanın İsrail ordusunca hedef alındığı ve sonucu esirin kaldığı binanın çöktüğüne inanıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, hedef aldığı binadan askerlere yönelik bir saldırı planlandığı yönünde istihbarata sahip olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, söz konusu hadiseden dersler çıkarıldığını ve gelecekte Gazze’ye yönelik saldırılarında bu çerçevede hareket edileceğini açıkladı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 15 Ocak'ta İsrailli esir Yossi Sharabi ile Itay Svirsky’nin, İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında öldüğünü duyurmuştu.

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