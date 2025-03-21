İsrail ordusu Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni bombaladı!

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri amaçla kullandığı iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne bombardıman düzenledi.



Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki hastanenin Hamas tarafından "askeri komuta merkezi olarak kullanıldığı" iddia edildi.

Açıklamada, buradan kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini öne süren İsrail ordusu, hastanenin "etkisiz hale getirildiğini" belirtti.



Yerel kaynaklar, hastane ve yanındaki İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin havaya uçurulduğunu doğruladı.



ORDU ÜS OLARAK KULLANDI



İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yürüttüğü kara işgali sırasında hastanenin İsrail tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı ortaya çıkmıştı.



İsrail ordusunun işgal ettiği, Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerindeki hastanenin içine ve çevresine, İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç konuşlandırılmıştı.



İsrail askerlerinin, hastane içindeki tıbbi ekipmanları tahrip ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması tepki toplamıştı.

8 BLOKTAN OLUŞUYORDU



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yılları arasında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.



İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes sonrası 15 ay süren İsrail saldırıları boyunca yapı sağlam kalsa da içindeki ekipmanlar büyük zarar görmüştü.



Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre, İsrail ordusunun saldırıları karşısında Gazze'deki 36 hastaneden sadece 18'i faaliyet gösterebiliyor.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yayımladığı raporla, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine sistematik saldırılarına ilişkin endişesini dile getirmiş, 27 hastane ve 12 sağlık merkezine sadece bir yıldan kısa süre içinde 136 bombardıman gerçekleştiğine dikkati çekmişti.