İsrail ordusu Filistinlilerin çadırlarını bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampı, "tahliye" uyarısının ardından bombaladı.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde çadırların boşaltılmasını istedi.



Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yaklaşık 200 Filistinli ailenin sığındığı alan, İsrail'in "tahliye" uyarısından kısa süre sonra 3 savaş uçağı tarafından hedef alındı.



Filistinlilerin telefonlarına uyarı mesajlarının gelmesinin ardından büyük bir panikle çadırları terk ettiği belirtildi.



Bombardımanla birlikte çadırlar ve içindekilerin yok olduğunu söyleyen tanıklar, İsrail saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerden kaçan Filistinli 200 ailenin tekrar sokakta kaldığını kaydetti.



Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları ise İsrail'in çadır kampa yönelik hava saldırılarında yaralanan bazı sivillerin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.



İsrail ordusu, yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin halkını "güvenli bölgeler" olarak iddia ettiği güneye doğru göçe zorladıktan sonra çeşitli saldırılarla hedef alıyor.