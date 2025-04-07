İsrail ordusu gazetecilerin çadırına saldırdı

İsrail ordusu, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.



Saldırılarda hedef alınan yerler arasında Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadır da vardı.

9'U GAZETECİ 10 KİŞİ YARALANDI



Gazetecilerin kaldığı çadırı hedef alan hava saldırısında Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.



Bombardıman sonrası Filistinli gazeteci Fakavi'nin çadırda yanarak can verdiği aktarıldı.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİN SAYISI 210'A YÜKSELDİ



İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 210’a yükseldi.



Bölgedeki sağlık kaynakları, gece boyunca düzenlenen diğer saldırılarda 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.



Saldırılarda ölen Filistinlilerden 6'sının kadın, 4'nün de çocuk olduğu ifade edildi.

