İsrail ordusu Gazze açıklarında balıkçı teknesine ateş açtı
03.01.2026 23:28
Anadolu Ajansı
AA
İsrail ordusunun Gazze açıklarında balıkçı teknesine ateş açtığı bildirildi.
İsrail ordusuna ait hücumbotu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi açıklarında, Filistinli balıkçılara ait küçük bir balıkçı teknesine art arda ateş açtı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında geçimini sağlamaya çalışan Filistinli balıkçılar, İsrail ordusunun ihlalleriyle sık sık karşı karşıya kalıyor.