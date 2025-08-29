İsrail ordusu: Gazze saldırısının ilk aşaması başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze'yi "tamamen işgal" planı devrede.

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığını açıkladı.

Ordu ayrıca bugün, iki rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. İsrail basını, rehinelerden birinin 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğunu yazdı.

"TEHLİKELİ BİR SAVAŞ BÖLGESİ"

İsrail ordusu, bugün yaptığı ilk açıklamada, geçen ay insani amaçlarla ilan ettiği Gazze'deki sözde geçici günlük “taktiksel ateşkes”in, bugünden itibaren Gazze Şehri için geçerli olmayacağını bildirdi.



Açıklamada, "Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00'dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak" denildi.

Ordu, 27 Temmuz'da yayınlanan bir açıklamada, "İnsani ihtiyaçlar için yerel taktiksel bir ateşkes, saat 10:00 ile 20:00 arasında başlayacak. Ateşkes, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin faaliyet göstermediği bölgelerde (el-Mavasi, Deyr el-Belah ve Gazze Şehri) bir sonraki duyuruya kadar her gün başlayacak" demişti.

Ateşkes kararı, dünya genelinde İsrail'e yönelik artan uluslararası eleştirilerin ardından alınmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), kararın Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde alındığını o dönemde açıklamıştı.

YENİDEN SÜRGÜN



Ordu, Gazze Şeridi'nin en büyük kentsel merkezini ele geçirmek için Gazze Şehri'nin derinliklerine doğru ilerleyerek mahallelerin tamamını yıkıyor. Filistinli aileler, bir kez daha yerinden ediliyor ve güvenli bir yere sığınmaktan mahrum bırakılıyor.



"ELE GEÇİRME KARARI SAVAŞ SUÇU"

Hamas, Gazze'yi ele geçirme ve kontrol etme kararının savaş suçu olduğunu belirtmişti. İsrail, işgal kararının ardından ağustos ayı başında Gazze sınırına birliklerini yığmaya başlamıştı.