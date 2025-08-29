İsrail ordusu: Gazze saldırısının ilk aşaması başladı
İsrail ordusu, Gazze Şehri'ni işgalde ilk aşamayı başlattı. Açıklamada, Gazze'nin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığı duyuruldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze'yi "tamamen işgal" planı devrede.
İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığını açıkladı.
Ordu ayrıca bugün, iki rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. İsrail basını, rehinelerden birinin 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğunu yazdı.
"TEHLİKELİ BİR SAVAŞ BÖLGESİ"
İsrail ordusu, bugün yaptığı ilk açıklamada, geçen ay insani amaçlarla ilan ettiği Gazze'deki sözde geçici günlük “taktiksel ateşkes”in, bugünden itibaren Gazze Şehri için geçerli olmayacağını bildirdi.
Açıklamada, "Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00'dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak" denildi.
Ordu, 27 Temmuz'da yayınlanan bir açıklamada, "İnsani ihtiyaçlar için yerel taktiksel bir ateşkes, saat 10:00 ile 20:00 arasında başlayacak. Ateşkes, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin faaliyet göstermediği bölgelerde (el-Mavasi, Deyr el-Belah ve Gazze Şehri) bir sonraki duyuruya kadar her gün başlayacak" demişti.
Ateşkes kararı, dünya genelinde İsrail'e yönelik artan uluslararası eleştirilerin ardından alınmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), kararın Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde alındığını o dönemde açıklamıştı.
YENİDEN SÜRGÜN
Ordu, Gazze Şeridi'nin en büyük kentsel merkezini ele geçirmek için Gazze Şehri'nin derinliklerine doğru ilerleyerek mahallelerin tamamını yıkıyor. Filistinli aileler, bir kez daha yerinden ediliyor ve güvenli bir yere sığınmaktan mahrum bırakılıyor.
"ELE GEÇİRME KARARI SAVAŞ SUÇU"
Hamas, Gazze'yi ele geçirme ve kontrol etme kararının savaş suçu olduğunu belirtmişti. İsrail, işgal kararının ardından ağustos ayı başında Gazze sınırına birliklerini yığmaya başlamıştı.
SABAHKİ SALDIRILARDA 34 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail güçleri bu sabah Gazze Şeridi'ne yeni saldırılar düzenledi. Gazze'deki hastanelerden El Cezire'ye verilen bilgiye göre, şafak vakti düzenlenen saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların arasında yardımlara ulaşmaya çalışan 6 kişi de bulunuyor.
Kaynaklara göre, ölen yardım arayan kişilerden en az üçü Gazze'nin merkezindeki Netzarim Koridoru yakınlarında İsrail'in ateş açması sonucu hayatını kaybetti.
KABİNE 5 ŞART ÖNE SÜRMÜŞTÜ
İsrail'in işgal planını onayladığı güvenlik kabinesinde, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürülmüştü.
Bu şartlar şöyle sıralanmıştı:Hamas'ın silahsızlandırılması, 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi, Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi, Hamas ve Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulması.
Plana göre sivillerin tahliyesinin 7 Ekim'e kadar tamamlanması öngörülüyordu. Bu nedenle işgal planının 7 Ekim'de devreye sokulması bekleniyordu.
