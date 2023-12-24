İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 8 askerinin öldürüldüğünü açıkladı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 8 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtildi.



İsrail askerlerinin isim ve fotoğraflarının da yer aldığı açıklamada, ölen ve yaralanan personelin ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, yaralı askerlerin hastaneye götürüldüğü bilgisine yer verildi.



İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana karadan işgal sürecinde öldürülen İsrail askeri sayısı 152'ye yükselirken, toplam ölen asker sayısı da 485 oldu.

