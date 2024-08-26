İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde balıkçıları vurdu: Yedi Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarındaki saldırıları devam ediyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Mevasi bölgesinde bir araca yönelik saldırıda beş kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların olduğu bildirildi.

Yaralılar, Kuveyt Sahra Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yer alan el-Denef apartmanını hedef alması sonucu ise bir Filistinli yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu beş kişi yaralandı.

YEDİ BALIKÇI ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Gazze kenti kıyısında avlanmak için toplanan bir grup balıkçıyı hedef aldığını, saldırıda ölen ve yarananlar olduğunu aktardı.



Sağlık kaynakları da deniz kıyısına vuran yedi balıkçının cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 435'e yükseldi.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail'in iki katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 66'sının ise yaralandığı belirtildi.



LÜBNAN'DA BİR ARAÇ HEDEF ALINDI

İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde seyir halindeki bir aracı da vurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Abra bölgesindeki saldırıda hedef alınan kişi saldırıdan sağ kurtuldu.

Haberde, hedef alınan kişinin Filistinli örgütlerden birinin üyesi olduğu belirtildi.



Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.



İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki yüksek askeri gerilim rekor seviyelere ulaştı.



İsrail, Lübnan'daki Hizbullah komutanları ve üyelerinin araçlarına yönelik sık sık hava saldırısı düzenliyor.



