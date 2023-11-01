İsrail ordusu: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde operasyonlarımızı derinleştirmeye devam edeceğiz

"ÖNCELİĞİMİZ İSRAİLLİ ESİRLERİ KURTARMAK"

Kuzey sınırında savunma hattına takviyelerin yapıldığının altını çizen Hagari, "Bölgemize ulaşan, topraklarımıza sızan veya topraklarımıza ateş açan her hücreye saldırır, öldürürüz." dedi.



İsrail ordusunun kuzey bölgesindeki tüm senaryolar için hazırlıklı olduğunu dile getiren Hagari, ordularının Kızıldeniz bölgesinde de hazırlıklı olduğunu ifade etti.



Kızıldeniz bölgesinde gece saatlerinde belirlenen bir tehdidi bertaraf ettiklerini dile getiren Hagari, bölgeye takviye olarak denizden koruma sağlayacak saldırı kapasitesi olan savaş gemileri gönderdiklerini aktardı.



Hagari, Gazze Şeridi'nde İsrailli 240 esirin olduğu ve bunları kurtarmanın ulusal bir öncelik olduğunu kaydetti.