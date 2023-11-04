İsrail ordusu Gazze'de 1 camiyi daha bombaladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Şeyh Zayid Al Nahyan Camisini vurdu.

İsrail ordusu Gazze'de 1 camiyi daha bombaladı

'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " işgal güçlerinin, Gazze kentinin batısında El-Ketibe bölgesinde yer alan Şeyh Zayid Al Nahyan Camisini bombaladığını" söyledi.

Maruf, bugün vurulan 3 caminin ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 55 caminin tamamen yıkıldığını, 112 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını kaydetti.

İsrail ordusu, bugün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde, Ali bin Ebi Talib ve El-İsticabe camilerini hedef almıştı.

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