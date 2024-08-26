İsrail ordusu, Gazze'de 1 subayının daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 9207. Tugaydan 36 yaşındaki yedek subay Shlomo Yehonatan Hazut'un, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 338'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 702'ye yükseldi.



Ordu verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı, 2 bin 254'ü Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 387'ye ulaştı.



İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri ölü ve yaralı sayısına ilişkin gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor.