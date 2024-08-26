İsrail ordusu, Gazze'de 1 subayının daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 subayının daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze'de 1 subayının daha öldüğünü duyurdu

ordusundan yapılan açıklamada, 9207. Tugaydan 36 yaşındaki yedek subay Shlomo Yehonatan Hazut'un, Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 338'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 702'ye yükseldi.

Ordu verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı, 2 bin 254'ü Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 387'ye ulaştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri ölü ve yaralı sayısına ilişkin gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

DÜNYA HABERLERİ

Hamas: İsrail'in yeni şartlarını reddediyoruz

Hamas: İsrail'in yeni şartlarını reddediyoruz

Zelenskiy: Türkiye 2. barış zirvesi için görüştüğümüz ülkeler arasında

Zelenskiy: Türkiye 2. barış zirvesi için görüştüğümüz ülkeler arasında

Hizbullah lideri Nasrallah'dan misilleme açıklaması: Sivil bölgeleri hedef almadık

Hizbullah lideri Nasrallah'dan misilleme açıklaması: Sivil bölgeleri hedef almadık

Kamala Harris, 540 milyon dolar bağış topladı

Kamala Harris, 540 milyon dolar bağış topladı

Rusya'den Fransa'ya Telegram notası

Rusya'den Fransa'ya Telegram notası

Yüzerek geçtiler: Göçmeneler Fas'tan İspanya geldi

Yüzerek geçtiler: Göçmeneler Fas'tan İspanya geldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...