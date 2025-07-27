İsrail "güvenli bölge"de 11 kişiyi öldürdü, evleri havaya uçurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında, yerinden zorla edilen ailelerin sığındığı Mevasi bölgesine saldırı düzenledi.



Burada 2'si çocuk, 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi.



Saldırı, İsrail'in sözde "güvenli bölge" ilan ettiği alandaki bir çadırı doğrudan hedef aldı.



İsrail'in, Gazze kent merkezinde bir eve düzenlediği bir diğer saldırıda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı.



Ayrıca İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de bir kez daha ev ve binaları patlayıcılarla havaya uçurdu.

YARDIM GEMİSİNE BASKIN



Öte yandan İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla 20 Temmuz’da yola çıkan Hanzala gemisine İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi.



Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun İtalya'dan yola çıkan gemisinde 21 aktivist yer alıyordu. Geminin yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau, gemiden paylaştığı mesajda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin" ifadelerini kullandı.