İsrail ordusu Gazze'de 3 subayının daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 subayının daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu Gazze'de 3 subayının daha öldüğünü duyurdu

ordusundan yapılan açıklamada, 6310. Tugayından 26 ve 23 yaşındaki 2 yedek subayın, 8119 No'lu taburda görev yapan 35 yaşındaki bir subayın Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 336'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 699'a yükseldi.

Ordunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 249'u Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 376'ya ulaştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölü ve yaralı sayısına dair gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor.

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