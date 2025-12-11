İsrail ordusu, Gazze'de 3'ü çocuk 5 Filistinliyi öldürdü

Gazze'de Trump planıyla varılan ve 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin 2'nci aşamasına geçiş için gün sayılırken, bir yandan da İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

İsrail askerleri, Gazze'nin güneyinde yer alan Mevasi bölgesinde 16 yaşındaki Kerem Zanun ile 17 yaşındaki Cihad Şefka'yı katletti. Görgü tanıkları saldırıda yaralanan çocukların Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi'ne nakledilemediği için hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

İsrail ordusunun daha önce ateşkes kapsamında çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde ilerlediği, açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Zahir Nasır Şamiye'nin ağır yaralı olarak bulunduğu ve sağlık ekiplerinin ulaşamaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Cibaliya'daki Halave Mülteci Kampı yakınlarında konuşlanan İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta ve güney bölgelerine düzenlenen hava saldırıları ve topçu ateşleriyle ise 5 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda Gazze'de yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 70 bin 369 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 69 kişi yaralandı.