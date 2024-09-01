İsrail ordusu Gazze'de altı rehinenin cesedine ulaştı: ABD Başkanı Biden, Hamas "Bedelini ödeyecek" dedi

İsrail ordusu 7 Ekim'de kaçırılan altı rehinenin Gazze'de ölü bulunduğunu açıkladı. Rehinelerden birinin Amerika asıllı olduğu bildirildi. "Yıkıldım ve öfkeliyim" şeklinde bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Hamas liderleri suçlarının bedelini ödeyecek" diye konuştu.

İsrail ordusu Gazze'de altı rehinenin cesedine ulaştı: ABD Başkanı Biden, Hamas "Bedelini ödeyecek" dedi

ordusu, Refah şehrinin altındaki bir tünelde Hamas'ın elinde bulunan altı rehinenin cesedine ulaştığını bildirdi.

Beyaz Saray, hayatını kaybeden rehineler arasında İsrail asıllı Amerikalı Hersh Goldberg-Polin'in de bulunduğunu açıkladı.

Polin'in ailesi açıklamayı doğruladı.

İsrail ordusu, hayatını kaybeden Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino'nun cesetlerinin İsrail'e getirildiğini bildirdi.

"HAMAS SUÇLARININ BEDELİNİ ÖDEYECEK"

ABD Başkanı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yıkıldım ve öfkeliyim ifadelerini kullanan Biden, "Hersh Goldberg-Polin'i güvenli şekilde sevdiklerine kavuşturabilmek için durmaksızın çalıştım. Hamas liderleri suçlarının bedelini ödeyecek" dedi. 

Biden geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. 

Hamas ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

7 Ekim saldırılarının ardından Hamas 251 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerin bir kısmı Kasım ayındaki anlaşmayla serbest bırakılmış, 8'i İsrail tarafından kurtarılmıştı. Şimdiye kadar 37 rehineninse cansız bedenine ulaşıldı. Hamas'ın elinde şu an için 97 rehine olduğu belirtiliyor.

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