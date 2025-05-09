İsrail ordusu Gazze'de bir bebek daha öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Şehitler Camisi çevresinde Hamdan ailesine ait evi hedef aldı.



İsrail saldırısında Reşad Ebu Hayye, eşi Safa ve bebekleri Amr hayatını kaybetti.



İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde bir daireyi hedef alması sonucu bir kişi öldü, yaralananlar oldu.