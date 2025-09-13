İsrail ordusu, Gazze'de çok katlı bir binaya daha saldırdı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, binanın Hamas tarafından kullanıldığı iddia edildi.



Açıklamada, binaya düzenlenen saldırı sırasında hassas mühimmat kullanıldığı ileri sürülse de binanın yerle bir olduğu görüntüler sosyal medyada yayımlandı.



Saldırıdan önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gazze kentindeki Nur kulesinin kırmızı işaretli olduğu bir görüntü paylaşmıştı.



Gazze kentindeki 727, 786, 726 ve 784 numaralı bloklarla, kırmızı işaretlenmiş bina ve Safad Caddesi'ndeki çadırlarda yaşayanlara bulundukları yeri terk etme uyarısı yapan Adraee, İsrail ordusunun bu bölgelere kısa süre içinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 64 bin 803 kişi hayatını kaybetti, 164 bin 264 kişi yaralandı.

