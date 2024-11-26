İsrail ordusu Gazze’de iki evi vurdu: 11 ölü, çok sayıda yaralı
İsrail ordusunun Gazze’deki El Şati Mülteci Kampı ve Ez Zerka mahallesinde bulunan iki evi vurdu. Saldırılarda 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Gazze’de bulunan El Şati Mülteci Kampı’nda toplanan sivillerin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu en az 3 kişi öldü. Gazze’deki Zeytun mahallesinde de İsrail bombardımanında da 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze’nin kuzeyindeki Ez Zerka mahallesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi öldü.
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, El-Cedba ailesine ait bir eve saldırı düzenlediğini, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda çok sayıda kişi ise yaralandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Saldırı
- İsrail
- Gazze