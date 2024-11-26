İsrail ordusu Gazze’de iki evi vurdu: 11 ölü, çok sayıda yaralı

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Gazze’de bulunan El Şati Mülteci Kampı’nda toplanan sivillerin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu en az 3 kişi öldü. Gazze’deki Zeytun mahallesinde de İsrail bombardımanında da 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.



Gazze’nin kuzeyindeki Ez Zerka mahallesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi öldü.



Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, El-Cedba ailesine ait bir eve saldırı düzenlediğini, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda çok sayıda kişi ise yaralandı.