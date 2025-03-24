İsrail ordusu Gazze'de işgali genişletiyor

İsrail, Gazze'ye bir buçuk yıldır süren saldırılarında ölü sayısı 50 bini geçti. 11 bin kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Salı günü yeniden saldırıya geçen İsrail, Gazze'nin tamamını vurmaya başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ıncı Tümen'in işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı’na konuşlandırıldığı aktarıldı.