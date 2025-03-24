imsakiye

İsrail ordusu Gazze'de işgali genişletiyor

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını bozarak yeniden saldırılar başlattığı Gazze'de kara işgalini genişletmek için hazırlıklar yürüttüğünü duyurdu.

İsrail ordusu Gazze'de işgali genişletiyor

, Gazze'ye bir buçuk yıldır süren saldırılarında ölü sayısı 50 bini geçti. 11 bin kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Salı günü yeniden saldırıya geçen İsrail, Gazze'nin tamamını vurmaya başladı. 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ıncı Tümen'in işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı’na konuşlandırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu Gazze'de işgali genişletiyor - 1

Açıklamada, binlerce askerden oluşan birliklerin saldırılara katılmak için hazırlıklar yürüttüğü bildirildi.

 ordusunun 36'ıncı Tümeni'nin daha önce Gazze'nin kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katıldığı hatırlatıldı.

İsrail ordusu Gazze'de işgali genişletiyor - 2

ATEŞKES BOZAN İSRAİL SALDIRILARA YENİDEN BAŞLADI

 ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak salı günü Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu, perşembe günü Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladığını duyurmuştu.

Öte andan İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor. Beyt Lahiye ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürdürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...