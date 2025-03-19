İsrail Ordusu, Gazze’de kara operasyonu başlattığını duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada saldırıların ‘şimdiye kadar görülmemiş bir yoğunlukta’ olacağını söyledi.



Gallant ayrıca, Hamas’ın İsrailli rehineleri serbest bırakmaması halinde saldırıların daha da şiddetleneceği tehdidinde bulundu.



İsrail ordusu da Ocak ayında Hamas’la imzalanan ateşkes kapsamında geri çekildiği Netzarim koridorunun bir bölümünü yeniden ele geçirdiğini açıkladı.



Ordu ayrıca, yeni saldırılar kapsamında Hamas’a ait hedefleri vurduğunu, bunlar arasında Hamas’a bağlı bir taburun komuta merkezinin de bulunduğunu savundu.

İSRAİL'İN SON HAVA SALDIRISINDA EN AZ 436 KİŞİ ÖLDÜ



Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in dün sabah saatlerinde başlattığı saldırılarda 183’ü çocuk ve 94’ü kadın olmak üzere şu ana kadar en az 436 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.



Bakanlık 19 Mart Çarşamba günü yaptığı son güncellemede, İsrail ile yaşanan savaşta hayatını kaybedenlerin sayısının iki katına çıktığını belirtti.



Açıklamaya göre İsrail'in bölgeye yönelik ölümcül saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından son 48 saatte 970 kişi hayatını kaybetti.

ATEŞKESİ SONA ERDİREN SALDIRILAR



İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından dün sabah saatlerinde şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.



Hamas liderleri, "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" bildirmişti.



Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri de ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlamıştı.



İsrail'deki muhalefet partileri de saldırıların, Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarıyla aynı zamanda gerçekleştirilmesine dikkat çekiyor.

