İsrail ordusu Gazze’de okul vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu bir kez daha Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı okulu vurdu. Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanda çok sayıda Filistinlinin öldüğü belirtildi. İlk açıklamalara göre 4 Filistinli öldü, 20 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu Gazze’de okul vurdu: Ölü ve yaralılar var

ordusu bir kez daha kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı okulu vurdu.

İlk açıklamalara göre 4 Filistinli öldü, 20 Filistinli yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Birimi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanı sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Sivil Savunma ekiplerinin hayatını kaybeden ve yaralıları enkazdan çıkarmak için çalıştığı kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kontenjanlar boş kaldı: Ek tercihte nelere dikkat edilmeli?

DÜNYA HABERLERİ

Meloni ve Zelenski, Kiev için görüştü: Gündem acil ihtiyaçlar

Meloni ve Zelenski, Kiev için görüştü: Gündem acil ihtiyaçlar

Rusya, Ukrayna’nın Sumy bölgesini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın Sumy bölgesini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

Ukrayna: Kırım'da düzenlenecek seçimlerin sonuçları geçerli değil

Ukrayna: Kırım'da düzenlenecek seçimlerin sonuçları geçerli değil

Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor: Bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor: Bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

İran Devrim Muhafızları: "Haniye'nin intikamını kesinlikle alacağız"

İran Devrim Muhafızları: "Haniye'nin intikamını kesinlikle alacağız"

İsrailli bakana kum atan kadın gözaltına alındı

İsrailli bakana kum atan kadın gözaltına alındı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...