İsrail ordusu Gazze’de okul vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu bir kez daha Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı okulu vurdu.

İlk açıklamalara göre 4 Filistinli öldü, 20 Filistinli yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Birimi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanı sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Gazze Sivil Savunma ekiplerinin hayatını kaybeden ve yaralıları enkazdan çıkarmak için çalıştığı kaydedildi.