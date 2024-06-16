İsrail ordusu Gazze'de "taktiksel duraklama" ilan etti: Yardımlar geçene kadar saldırıya ara verecek

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım girişlerine izin vermek için "taktiksel askeri duraklama" ilan etti. Buna göre Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan başlayarak her gün 08:00'den 19:00'a kadar saldırılara ara verecek.

İsrail ordusu Gazze'de "taktiksel duraklama" ilan etti: Yardımlar geçene kadar saldırıya ara verecek

ordusu bugün yaptığı açıklamada, yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla Şeridi'nin güneyinde gündüz saatlerinde günlük "taktiksel askeri faaliyet duraklaması" uygulayacağını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Salah al-Din Yolu'na ve oradan da kuzeye giden yol boyunca bir sonraki duyuruya kadar her gün 08:00'den 19:00'a kadar insani amaçlarla yerel, taktiksel bir askeri faaliyet duraklaması gerçekleştirileceği" belirtildi.

Kararın, ve diğer kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından "Gazze Şeridi'ne giren insani yardım hacmini arttırma" çabalarının bir parçası olarak alındığı belirtildi.

İnsani yardım grupları aylardır kuşatma altındaki Filistin topraklarında gıda ve diğer temel ihtiyaçların yetersizliği konusunda uyarıda bulunuyor.

Sağlık Örgütü Gazze'de beş yaş altı 8 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

Uluslararası arabulucular İsrail ve Hamas'a, ABD Başkanı Joe Biden'ın rehine-tutsak takası ve yardım sevkiyatının arttırılmasını öngören ateşkes anlaşmasını kabul etmeleri için baskı yapmaya devam etse de henüz herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

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