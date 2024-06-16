İsrail ordusu Gazze'de "taktiksel duraklama" ilan etti: Yardımlar geçene kadar saldırıya ara verecek

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyinde gündüz saatlerinde günlük "taktiksel askeri faaliyet duraklaması" uygulayacağını duyurdu.



Ordudan yapılan açıklamada, "Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Salah al-Din Yolu'na ve oradan da kuzeye giden yol boyunca bir sonraki duyuruya kadar her gün 08:00'den 19:00'a kadar insani amaçlarla yerel, taktiksel bir askeri faaliyet duraklaması gerçekleştirileceği" belirtildi.



Kararın, Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından "Gazze Şeridi'ne giren insani yardım hacmini arttırma" çabalarının bir parçası olarak alındığı belirtildi.



İnsani yardım grupları aylardır kuşatma altındaki Filistin topraklarında gıda ve diğer temel ihtiyaçların yetersizliği konusunda uyarıda bulunuyor.



Dünya Sağlık Örgütü Gazze'de beş yaş altı 8 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.



Uluslararası arabulucular İsrail ve Hamas'a, ABD Başkanı Joe Biden'ın rehine-tutsak takası ve yardım sevkiyatının arttırılmasını öngören ateşkes anlaşmasını kabul etmeleri için baskı yapmaya devam etse de henüz herhangi bir anlaşmaya varılamadı.