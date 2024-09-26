İsrail ordusu Gazze'de yine okul vurdu: 15 Filistinli öldü

Lübnan'a yönelik saldırılarının yankısı sürerken İsrail, Gazze'yi hedef almaya devam ediyor.



İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurdu.



Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetti.



Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,4 milyon insanın büyük çoğunluğu, İsrail saldırıları nedeniyle en az bir kez yerinden edildi ve birçoğu okul binalarına sığındı.

