İsrail ordusu Gazze'de yine okul vurdu: 15 Filistinli öldü

Ortadoğu'da gerilim yükselirken, İsrail Gazze'de bir kez daha sivillerin sığındığı okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır savaşın sürdüğü Gazze'de, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı okul binalarına yönelik saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu Gazze'de yine okul vurdu: 15 Filistinli öldü

Lübnan'a yönelik saldırılarının yankısı sürerken , 'yi hedef almaya devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurdu.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,4 milyon insanın büyük çoğunluğu, İsrail saldırıları nedeniyle en az bir kez yerinden edildi ve birçoğu okul binalarına sığındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okullardan "hayalet sınıf" taktiği: 500 okula ceza kesildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...