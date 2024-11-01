İsrail ordusu Gazze'de yine okul vurdu: En az 10 kişi öldü

İsrail güçleri, bir kez daha Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı.



Sağlık görevlilerinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, yerlerinden edilmiş insanların barındığı bir okulun girişi hedef alındı.

Saldırı sonucunda en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Nuseyrat Mülteci Kampı, daha önce de birçok kez İsrail bombardımanlarının hedefi olmuştu.